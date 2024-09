Recourir à l'intelligence artificielle dans les domaines de l'illustration et de la production de contenu n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une exigence du milieu artistique ni de votre public. La prétendue qualité des images et textes générés par IA ne constitue pas le sésame qui assurera la réussite d'un projet.

Contre cette vision cynique, opportuniste et concurrentielle qui relègue la création, l'imagination et l'expérience au rang d'artifice ou de vernis, il est nécessaire de rappeler la valeur d'une production artistique et artisanale qui place l'humain, son regard sur le monde, son travail, mais également ses défauts et sa marge de progression au centre de sa démarche.

Dans le domaine large des cultures de l'imaginaire, du jeu de rôle ou de société, les illustrations, le design graphique, la PAO ainsi que les musiques et les sons représentent évidemment une composante capitale de l'identité et de la qualité d'un produit. Eventuellement de son succès. Mais il ne s'agit pas d'un excipient anodin.

Des humains produisent la substance de ces rêves et partagent leurs visions avec sincérité, patience et efforts. Le recours aux IA est un choix éthiquement douteux de nature à tromper le public et précariser des professions dont les algorithmes se nourrissent impunément.

La curiosité et la passion légitimes pour la technologie ne peuvent s'affranchir de certaines limites : en l'espèce, le respect du droit d'auteur, la transparence sur les modes de production dans le cadre d'une activité commerciale et l'honnêteté intellectuelle.



Faisons avec nos moyens, faisons avec nos limites, ne trompons pas le public quant au mode de production des images et des textes de nos jeux.

Si vous souhaitez affirmer que votre travail a été réalisé sans recourir à quelque forme d'IA que ce soit, si vous souhaitez offrir à votre public une information claire sur votre démarche, si vous estimez que la personnalité et l'authenticité de votre production valent mieux que des raccourcis mercantiles, utilisez librement ce pack de logos.

Utilisation

Les visuels FAIT (HU)MAIN n'ont d'autre valeur que celle que vous leur accordez. Ils sont totalement libres et gratuits. Il n'est pas nécessaire de les créditer. Ils peuvent être adaptés, modifiés et diffusés tant que deux règles sont respectées :

ils ne doivent être apposés que sur des productions qui n'intègrent aucun contenu généré par IA

ils ne peuvent pas être vendus

Si vous souhaitez préciser votre position ou expliquer la présence de ce logo dans l'un de vos travaux, vous pouvez utiliser ou modifier le texte qui suit :

Ce travail a été réalisé par des humains. Aucun outil de génération par IA n'a été employé. Soutenir ce projet, c'est soutenir la création et les personnes qui la portent.

Contenu

L'archive zip contient 6 logos .png, 2 versions .svg et un fichier .txt reprenant le texte de cette page.

Crédits

Ce jeu de logos est inspiré des initiatives de Diogo Nogueira, Hinokodo et Lone Archivist. Merci à Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique pour avoir diffusé la première version francophone de ce type de ressources et m'avoir décidé à proposer ma contribution.